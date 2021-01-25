Перша леді має в своєму арсеналі безліч стильних костюмів.

Дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді Олена Зеленська часто з'являється на публіці в модних брючних костюмах.

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Її стиль завжди витриманий, лаконічний, модний і водночас яскравий. Мабуть, брючні костюми - це особлива любов Зеленської. Щоб зробити образ більш ефектним, Олена часто додає аксесуари і поєднує однотонні костюми з іншими яскравими елементами гардероба.

Візьмемо до прикладу її костюм темно-зеленого кольору. Виглядає вона в такому образі просто приголомшливо. Особливо стильно виглядає поєднання такого темного кольору з нюдовою шовковою блузкою.

Ще один варіант - сірий костюм, який ідеально підійде не тільки жінкам, але і чоловікам. Це універсальний "лук", який обов'язково повинен бути у вашому гардеробі. Більш того, така тканина завжди буде виглядати виграшно.

Червоний костюм з білою блузкою також виглядає дуже стильно. Щоб образ не був нудним, Олена вирішила прикрасити шию золотим ланцюгом, який за короткий проміжок часу встиг підкорити всіх модниць.

Про бежевий костюм з гольфом лавандового кольору можна говорити нескінченно. Адже це два кольори, які в цьому сезоні займають лідерські позиції. Їх поєднання викликає асоціації з ніжністю і теплом.

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Автор: Діана Могилєвич