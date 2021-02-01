Такий образ виглядає дуже стильно.

Мода диктує свої правила, а ми їй або підкоряємося, чи ні. Цього разу пропонуємо вам все ж підкоритися, тому що новий тренд нікого не залишить байдужим.

Читайте такожНазвано головний тренд 2020/21, який підкорить будь-якого чоловіка

Якщо раніше ми всі речі підбирали в одному стилі, то зараз їх можна комбінувати. І такі образи виглядають більш актуально і привабливо. Візьмемо до прикладу, теплі спортивні костюми. Важливо пам'ятати, що такі костюми варто вибирати оверсайз. Наверх накидаєте подовжене пальто, і доповнюємо образ масивними черевиками.

Також доповнюйте образ аксесуарами і шапкою. Якщо ви вже зовсім не любите носити шапки, то накидайте тоді капюшон. До слова, взимку також можна носити окуляри, щоб вже точно зробити свій образ неповторним.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич