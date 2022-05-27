Джей Бірмінгем впевнений, що темні відтінки у обличчя зроблять його свіжим і молодим.

Стиліст Джей Бірмінгем назвав колір і техніку фарбування, які додадуть вашому зовнішньому вигляду свіжості і омолодять ваше обличчя.

Про це повідомляє The Sun.

За словами експерта, найбільш ідеальна техніка фарбування - це контурування. З її допомогою можна виділити одні частини обличчя і зробити менш помітними інші.

Крім того, саме ця техніка дозволить вам виділити вилиці і зробити обличчя більш худим. Якщо правильно зробити фарбування, то можна обійтися навіть без косметологічних процедур.

Так, стиліст рекомендує вибрати одну колірну палітру - від темного до світлого. На волосся, яке росте ближче до обличчя, варто наносити темний колір, а на кінчики - світлий. При цьому фарбу потрібно рівномірно розподіляти по волоссю, щоб не було різких переходів. В ідеалі повинно вийти омбре або балаяж.

"Щоб зробити обличчя худіше, розташовуйте поруч з ним найтемніші пасма. Це підкреслить вилиці і лінію щелепи, додавши овалу обличчя додаткову структуру. Якщо ж турбує занадто широкий лоб - пофарбуйте в темний колір коріння і чубок, а кінчики волосся зробіть максимально світлими", – сказав Бірмінгем.

Нагадаємо, раніше косметолог розповів, чим помити волосся, якщо закінчився шампунь.

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