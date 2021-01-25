60-річна народна обраниця не стомлюється демонструвати нові образи.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко прийшла до Ради з новою хвилястою зачіскою.

Світлини нового образу народної обраниці на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов.Читайте такожСтало відомо, хто головна модниця Верховної Ради

"Практично весь грудень Юлія Володимирівна була відсутня. Зараз до нової боротьби", - підписав він серію знімків.

"Грядуть зміни в українській політиці, недарма ЮВ так сильно змінилася", "Ікона стилю", "Новий рік — нова зачіска — новий політичний сезон!", "Помолодшала", - пишуть у коментарях під фотографіями.

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Автор: Ольга Робейко