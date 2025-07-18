За словами Ельвіри Гасанової, образ українця означає відродження та відновлення України.

У Лондоні 19 липня відбудеться поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. На конференцію перед боєм українець прийшов в образі, який створив бренд Damirli. У мережі його вже навали образом гетьмана Скоропадського.

На цю подію Усик прийшов в білому піджаку кейпі, чорній шовковій класичній сорочці та чорних класичних штанах. Крім того, образ доповнювала каракулева шапка.

Водночас дизайнерка бренду Ельвіра Гасанова пояснила сенс образу, проте не наголосила на тому, що натхненням для костюма було вбрання останнього гетьмана України Павла Скоропадського. Однак вона назвала Олександра Усика козаком та символом часу.

"У цьому образі Олександр - не просто чемпіон, а символ нашого часу. Білий піджак із кейпом - це не про моду, це про світло. Про силу чистих намірів, які ведуть крізь темряву. Каракулева шапка - не просто аксесуар. Це зв’язок із предками, із землею, що тримає нас, коли світ хитається. Це голос Козака в сучасному серці", - сказала Гасанова.

За її словами, цей образ про відродження, про нову Україну, що встає після болю, не забуваючи про свої корені.

"Він - як наші воїни: сучасний, прямий, з поглядом у майбутнє, але з душею, в якій живе століття сили. Кожна лінія, кожен відблиск - це нагадування, хто ми є. Ми - українці. Незламні не лише в бою, а й у духу. І ми вже перемагаємо", - запевнила дизайнерка.

Реванш Усик - Дюбуа - що відомо

Раніше УНІАН розповідав, коли почнеться бій Усик-Дюбуа 2 та де його дивитися. Зазначається, що вечір боксу розпочнеться о 19:00 за київським часом. Згідно з регламентом усі поєдинку вечора боксу повинні завершитися о 01:00 за Києвом.

Водночас вихід боксерів очікується не раніше 23:30 за київським часом. Точний початок бою Усик - Дюбуа оголосять під час трансляції, коли стануть відомі результати андеркарду.

Подивитися поєдинок можна на медіасервісі MEGOGO, який володіє ексклюзивним правом на показ всього вечора боксу Усик - Дюбуа на території України. Бій буде доступний за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Трансляція зі студії розпочнеться о 19:00. Поєдинок за участю Олександра Усика та Даніеля Дюбуа коментуватиме Володимир Кобельков.

Вас також можуть зацікавити новини: