Дизайнер Андре Тан розповів, які модні звички вбивають ваш стиль.

Осінь - це час для експериментів з теплими светрами, взуттям і верхнім одягом. Що з чим поєднувати, як правильно носити модний одяг, а також які помилки варто терміново виправити - читайте в матеріалі.

Порушення правила багатошаровості

Перший шар в таких образах не повинен бути щільніше другого! Інакше ваш образ вийде неохайним, буде багато зайвих складок. Андре Тан рекомендує в цьому сезоні піти на експеримент: під низ одягнути напівприлеглий кардиган, а зверху - куртку, жакет або стильний плащ. Так ви зможете виграти на контрасті фактур.

Чорні колготки - не панацея

"У поєднанні чорні колготки + всі речі в гардеробі = вам не можна виходити з дому! А ось кольорові колготки і колготки з принтами - хітяри сезону! Чорний щільний капрон з розсипом білих горошків, ромбоподібна клітина, коса смужка на мікрофібрі або просто яскрава пара - варіантів безліч", - говорить дизайнер.

Чорний монолук - осіння депресія

Не заганяйте самі себе в апатію і осінню нудьгу... хлюпніть фарб в повсякденність! Задумалися над покупкою чергового темного жакета? Краще придбайте шапочку яскравого тону і переверніть образ з ніг на голову!

Боязнь експериментів

"Експериментуючи, рекомендую спиратися на класичні речі простого крою. Якщо ви зробите все грамотно, предмети гардероба не будуть перебивати один одного і вибиватися із загальної концепції "лука". Тренуйте надивленість", - додав Андре Тан.

Досить все заправляти

Якщо ви думаєте, що вічно заправляючи речі там, де потрібно і де не потрібно, ви свою фігуру робите більш стрункою, то ви глибоко помиляєтеся. Нехай краще ваш модний светр сидить навипуск і вільно, тоді пропорції фігури будуть врівноважені. Завдяки правильній довжині спідниці (до середини ікри), таке поєднання особливо актуально в кежуал-образах.

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Автор: Діана Могилєвич