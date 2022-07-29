Догляд за волоссям - домашній або салонний - важлива б'юті процедура для кожної людини. Розповідаємо, як правильно доглядати за головою, щоб ваше волосся залишалися здоровими і красивими.

Догляд за волоссям становить невід'ємну частину нашого життя. Хтось миє голову раз на тиждень, а комусь доводиться це робити щодня.

Пропонуємо розібратися, як це робити правильно, щоб не нашкодити здоров'ю шкіри голови і волосся, чи можна мити голову кожен день, що буде якщо рідко мити голову, як часто потрібно мити голову чоловікові, як часто потрібно мити голову жінці, а як часто потрібно мити голову дитині.

Також фахівці пояснили, чи можна мити голову кожен день, скільки разів на тиждень потрібно мити голову, скільки хвилин потрібно мити голову, що буде, якщо мити голову раз на місяць.

Причини забруднення волосся

І так, як зрозуміти, що потрібно мити голову? За словами експертів, сальні залози, розташовані на шкірі волосистої частини голови, виділяють секрет — себум, який захищає волосся від пересихання і надмірної ламкості. Але якщо вчасно не очищати волосся, то сальна плівка стає живильним середовищем для мікроорганізмів. Обсяг виділення себуму залежить від деяких факторів, таких як вік, генетична схильність, стан здоров'я та інші.

Разом з тим волосся вимагають очищення не тільки через роботу сальних залоз. За словами фахівців, причиною забруднення можуть бути також і фактори зовнішнього середовища. Під час прогулянок на свіжому повітрі особливо у вітряну і суху погоду на волоссі осідають частинки пилу. Також частий дотик руками сприяє швидкому забрудненню волосся.

Також забруднення волосся може відбуватися через часте розчісування і укладання волосся. Тому важливо стежити за чистотою гребінця, періодично мити його і обробляти антисептиком.

Як часто потрібно мити голову

За словами стилістів і перукарів голову потрібно мити тоді, коли виникає така необхідність. В середньому - один раз в три дні.

Володарям жирної шкіри будуть потрібні більш часті водні процедури, ніж тим, у кого вона суха. Довге волосся слід мити рідше, ніж коротке.

Як правильно мити голову в домашніх умовах

розчешіть сухе волосся: сплутане волосся в мокрому вигляді може бути пошкоджене гребінцем;

температура води повинна бути не дуже холодною і не дуже гарячою: в середньому для миття голови підходить 36-40 градусів;

невелику кількість шампуню змішайте з водою в долонях до утворення піни;

нанесіть цю суміш на шкіру голови, здійснюючи масажні рухи подушечками пальців;

Важливо! Шампунь наносимо на корені волосся і миємо тільки їх. Кінчики волосся будуть чистими за рахунок того, що шампунь потрапить на них при змиванні.

видаліть піну водою;

нанесіть бальзам, який відповідає вашому типу волосся;

Важливо! Бальзам на відміну від шампуню необхідно нанести на волосся по всій довжині, але не на шкіру голови.

змийте бальзам прохолодною водою з пасом волосся;

рушником промокніть волосся: не тріть його, щоб уникнути пошкоджень;

нанесіть кондиціонер, сироватку, масло або інші засоби для волосся, якими ви користуєтеся.

Важливо! Засоби, які не вимагають змивання, наносите тільки на волосся: не допускайте їх попадання на шкіру голови.

Фахівці рекомендують сушити волосся при кімнатній температурі.

"Використання фена та інших приладів для укладання сприяє пошкодженню і пересушуванню волосся. Але якщо необхідно привести волосся в порядок швидко, перевірте температуру повітря, направивши його потік на свою долоню", - радять стилісти.

Як правильно мити голову: відео

Скільки разів на тиждень потрібно мити голову

Відповідь на це питання залежить від вашого типу і текстури волосся – від того, наскільки швидко воно "масніє". За даними фахівців, в середньому волосся залишається чистим близько трьох днів. Однак насправді доглядати потрібно за шкірою голови.

Як стверджують трихологи, шкіра голови потребує такого ж регулярного догляду, як і шкіра обличчя: щоденне очищення — кращий спосіб зберегти її здоровою.

Звичайно, в щоденному митті необхідність є не для всіх. Мити голову частіше слід власникам рідкого волосся через велику кількість сальних залоз і швидкої вироблення шкірного сала.

Якщо у вас досить густе, щільне або кучеряве волосся, щоденне миття шампунем може нашкодити, зробивши волосся сухими і хворими. Таке волосся набагато довше не втрачає гарного вигляду.

Як часто потрібно мити голову чоловікові

Догляд за волоссям у чоловіків мало чим відрізняється від жінок: їм також потрібно мити голову в залежності від типу волосся. Але досить часто чоловіки використовують засоби для миття голови своїх дружин, сестер, мам або подруг. Навряд чи залишилися ті, кого шампунь з позначкою "для всієї родини" надихає.

Ось фахівці Інституту краси зазначають, що у чоловіків і жінок різна структура шкіри голови, вона по-різному впливає на волосся, тому і засоби догляду за волоссям у них теж різні.

Експерти рекомендують чоловікам знайти золоту середину в догляді за своїм волоссям, при цьому експериментувати варто не тільки з частотою миття голови, але і з засобами, які використовують.

"Почніть з миття голови через 2-3 дні, скоректуйте цей термін за власними відчуттями і станом волосся", - кажуть стилісти.

Як часто потрібно мити голову дитині

Доглядати за волоссям дитини слід з народження, незалежно від статі і густоти волосся.

Для малюка слід підібрати спеціальний шампунь і щітку для волосся, які не будуть дратувати чутливу шкіру дитини.

На думку педіатрів, дітям слід мити волосся не частіше 1-2 разів на тиждень. Однак влітку це слід робити частіше, ніж взимку, оскільки діти більше часу проводять на прогулянці, грають з піском і забруднюються.

Важливо! До 14 років дитині голову потрібно мити тільки шампунем для дітей.

Зазначимо, популярний український лікар Євген Комаровський радить вибирати шампуні без агресивних хімічних компонентів, таких як содіум лаурил/лаурет сульфати, парабени і силікони. За його словами, дитячі шампуні не повинні містити сильних парфумерних ароматів і барвників.

Вас також можуть зацікавити новини: