Щоб волосся виглядало свіжим, багато людей починають мити його щодня, навіть двічі на день. За словами фахівців, це є серйозною помилкою.

Серед причин затримки росту волосся і їхнього випадання фахівці називають помилки, що допускаються в побутовому догляді за волоссям дуже багатьма.

Читайте також"Набридло фарбуватися": як повернутися до природного кольору волоссяІснує кілька поширених помилок, які допускає багато хто – саме вони провокують випадіння волосся і заважають відростити їх. Дані помилки були перераховані експертами видання Times Now, передає medikforum.

Надмірне миття волосся. Щоб волосся виглядало свіжим, багато людей починають мити його щодня, навіть двічі на день. За словами фахівців, це є серйозною помилкою: надмірне миття негативно позначається на стані шкіри голови, позбавляє її і волосся натуральних олій. Як результат: волосся стає схильним до тьмяності і ламкості.

Занадто велика кількість тепла. Використання прасок, бігуді, фену здатне пошкодити текстуру волосся і стати причиною посічених кінчиків, що зупиняє ріст волосся.

Розчісування вологого волосся. Ще одна поширена помилка. Експерти підкреслюють, що вологе після миття волосся дуже вразливе, його легко пошкодити – тому з ним ніколи не потрібно проводити ніяких маніпуляцій. Важливо, щоб пасма висохли природним чином, перш ніж з ними що-небудь зроблять.

Неправильне використання кондиціонера. Деякі люди взагалі не використовують кондиціонер, що неправильно, констатую експерти. Також неправильно наносити його на волосся по всій довжині, захоплюючи шкіру голови. Кондиціонер повинен наноситися тільки на кінчики волосся і ретельно змиватися.

Сушка волосся рушником. Терти волосся рушником - погана практика. Волосся слід тільки м'яко промокнути ним, а потім дати висохнути природним чином. Грубе тертя мокрого волосся може привести до його випадіння.

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Автор: УНІАН