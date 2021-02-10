Головне правило - це очистити шкіру обличчя від макіяжу і денного пилу перед сном.

Від правильної підготовки до нічного відпочинку і навіть пози під час сну залежить стан шкіри. Є чотири правила, дотримання яких допомагає загальмувати природні процеси старіння.

Читайте такожНазвано домашні інгредієнти проти зимових прищівЧисте обличчя. Не треба лягати спати, повністю не видаливши з обличчя денний пил і бруд. Це стосується і всіх слідів макіяжу. Обов'язково використовуйте багаті поживними речовинами креми, або натуральні засоби для очищення шкіри. Якщо обличчя не очистити, це може спровокувати появу зморшок і пігментних плям набагато раніше терміну.

Маски для обличчя. Індустрія косметології пропонує величезний набір різних масок для обличчя, вибір яких визначається індивідуальними особливостями. Він залежить від рівня жирності шкіри і навіть від кольору волосся. Підберіть ту маску, яка допомагає утримувати вологу і одночасно очищати шкіру.

Ванна перед сном. Гарною ідеєю буде прийом ванни перед сном. У воду можна додати масло магнію або його сульфат, щоб позбутися прищів і інших шкірних захворювань. Хвойні ванни, як було доведено, також сприяють хорошому сну, передає medikforum з посиланням на The Health Site.

Правильне харчування. Відомо, що наїдатися перед сном не можна. Але за три-чотири години можна повечеряти, проте вибір страв повинен залежати від їхньої користі для здоров'я. Ідеально, якщо вони містять вітамін A, B і С, цинк, жирні кислоти. Овочевий салат з деякою кількістю риби буде ідеальним вибором.

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Автор: УНІАН