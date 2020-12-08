Вітамін С допоможе шкірі засяяти і знову виглядати молодою. А для цього слід частіше включати в раціон продукти, які містять цей вітамін.

Читайте такожНазвано дев'ять продуктів для збереження молодості і красиКартопля. Основу популярного овоча становлять не тільки вуглеводи. Картопля також містить велику кількість вітаміну C. В одній картоплині середнього розміру вагою 150 г майже половина рекомендованої добової норми вітаміну C (90 мг), якщо є її з шкіркою.

Зелений горошок. Крім вітаміну С горох містить інші антиоксиданти, такі як флавоноїди, катехін, епікатехін, каротиноїд і альфа-каротин. Все це може допомогти затримати ознаки старіння.

Перець чилі. Багато хто не знає, що в гострому перці втричі більше вітаміну С, ніж в апельсинах. Червоний перець чилі також багатий бета-каротином, який діє як антиоксидант і допомагає підвищити захист шкіри від УФ-випромінювання, пише medikforum з посиланням на The Health Site.

Апельсин. Через високий вміст лимонної кислоти апельсини зменшують надмірну жирність шкіри і борються з висипаннями, покращуючи загальний стан і зовнішній вигляд. У шкірці апельсина більше вітаміну С, ніж в м'якоті. Подрібніть її і використовуйте як скраб для тіла.

Томатний сік. Багатий вітаміном С сік є ще одним відмінним харчуванням для шкіри. Лікопін в помідорах захищає від ультрафіолетових променів. Томатний сік також має протизапальні властивості, які запобігають почервонінню і набряклості.

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