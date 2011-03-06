У Львові відкрилася виставка Іванки Войтович (фото)

Львів. 6 березня. УНІАН. У Львові відкрилася персональна виставка випускниці Львівської Академії мистецтв Іванки Войнович. Виставку відкрито в межах проекту KavART, що організовує львівська кав’ярня «Світ кави».

Іванка Войтович - з 2000 року автор та куратор багатьох неординарних проектів назви яких говорять самі за себе – «На жовтому столі…», «Жіночі примхи», «Приборкання Ероса» та «Екстаз – вихід за межі повсякденності». Твори Іванки абсолютно впізнавані і відрізняються екстравагантністю та індивідуальною манерою.

Натюрморт як основний жанр творчості захоплює своєю метафізичністю, що межує з прихованим еротизмом та спробою проникнути через предмет у людську підсвідомість. Позитивізм, що присутній у творчості Іванки надає її творам особливої інтер’єрності та елегантності.



Фото Євгенія Кравса