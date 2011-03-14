На Львівщині чоловік скоїв розбійний напад озброївшись «монтіровкою»

Львівська область. 14 березня. УНІАН. У місті Самборі на Львівщині раніше судимий 25-річний самбірчанин скоїв розбійний напад на жителя Самбора.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, до помешкання 31-річного жителя Самбора увірвався невідомий чоловік, який тримаючи в руках «металевий предмет у вигляді монтіровки» наніс удар в голову господарю помешкання. Проте чоловік знайшов сили вчинити нападнику опір і той втік.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами за скоєння розбійного нападу був встановлений і затриманий раніше судимий житель Самбора, який зізнався у скоєному повідомивши, що переслідував мету заволодіти грошима власника помешкання.

Знаряддя нападу – «монтіровку» було вилучено правоохоронцями.