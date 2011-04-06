На Львівщині в ДТП загинув 52-річний пішохід

Львів. 6 квітня. УНІАН. Вчора, 5 квітня, 53-річний водій автомобіля «ВАЗ-21099» на автодорозі Стрий-Івано-Франківськ збив пішохода.

Як повідомили УНІАН в ДАІ, на місці аварії інспектори встановили особу пішохода. Це 52-річний житель села Станків Стрийського району. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці події.

Зараз за даним фактом ДТП триває перевірка.

Нагадаємо, за січень-лютий цього року в області сталося 183 ДТП, під час яких загинуло 25 осіб, а ще 233 особи були травмовані.