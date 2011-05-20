Обікрали заступника директора львівського театру М.Заньковецької
12:07, 20 травня 2011Львів
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Викрали ювелірні вироби
Львів. 20 травня. УНІАН. 19 травня, у першій половині дня, невідомими було скоєно крадіжку з помешкання заступника генерального директора Національного академічного драматичного театру ім. М.Заньковецької.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, зловмисники під час відсутності господарів, зламали балконні двері в квартирі, що у місті Винники, і викрали з помешкання ювелірні вироби на суму 10 тис. грн.
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