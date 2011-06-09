Конфлікт щодо транспортної розв’язки навколо стадіону у Львові вичерпано

Львів. 9 червня. УНІАН. Земельні ділянки, які підлягали викупу з мотивів суспільних потреб для будівництва під’їзних доріг, дорожньої розв’язки та об’єктів інженерної інфраструктури, необхідних для будівництва стадіону по вул. Стрийській – Кільцевій дорозі в м. Львові до проведення футбольного чемпіонату Євро-2012, викуповуватись не будуть.

Про це йшлося сьогодні на брифінгу за участі заступника голови Львівської обласної державної адміністрації В.Губицького, в.о. начальника головного управління з питань Євро-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації В. Лавріна, заступник начальника головного управління Держкомзему у Львівській області І. Падляка, голови Пустомитівської РДА І. Чопка, Голови Зубрівської сільської ради С. Гія, директора ДП «Львівський інститут землеустрою» Б. Кульчицького.

Як зазначили чиновники під час брифінгу, оскільки громадяни, яким належать земельні ділянки, поставили свої власні інтереси вище загальнонаціонального проекту і не бажають поступитись частинами своїх земельних ділянок загальною площею 1,5645 га. Відповідно до цього було прийнято безпрецедентне рішення відмовитися від будівництва дорожньої розв’язки, необхідної для безпечного транспортного сполучення навколо стадіону та виїзду на кільцеву дорогу.

«Львів’яни втратили важливу транспортну розв’язку на вул.Стрийській – Кільцевій дорозі з виїздом на міжнародну трасу М-06 у яку держава планувала вкласти близько 200 млн. грн. інвестицій державних коштів», – зазначено в повідомленні.

Зараз відкореговано транспортну схему заїзду-виїзду на стадіон і виїзд на кільцеву дорогу буде здійснено з проектованої дороги №8 через існуючий виїзд в районі мотелю «Катерина», як вимушений варіант.

ЛОДА нагадує, що відповідно до розпорядження Кабміну від 17 березня 2011 року №195-р «Про викуп земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності» на Львівську ОДА покладається обов’язок викупити з мотиву суспільної необхідності земельні ділянки згідно з додатком, які відводяться для будівництва під’їзних доріг, дорожньої розв’язки та об’єктів інженерної інфраструктури, необхідних для будівництва стадіону по вул. Стрийській – Кільцевій дорозі в м. Львові.

На виконання замовлення ДП «Дирекція з будівництва об’єктів до «Євро 2012 у м.Львові» та відповідних нормативних актів ДП «Львівським науково-дослідним та проектним інститутом землеустрою» проведено експертну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться у власності громадян і підлягають викупу з мотивів суспільної необхідності. Звіт про зазначену грошову оцінку пройшов експертизу в установленому порядку. Згідно з даною оцінкою вартість 1 м. кв. земельної ділянки становить 6,25 грн.

В свою чергу, окремі громадяни уклали договір емфітевзису із

гр. Петришином А.М.:

Дудік (Керод) Н.Й. - орендна плата за квартал 250,00грн.; Бобенчик В.М. - орендна плата за квартал 150,00грн.; Петрів О.В. - орендна плата за квартал 255,10грн.

Вартість орендної плати відповідно до зазначених договорів емфітевзису із розрахунку на 49 років становить близько 50 тис.грн. кожному.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року №195-р вартість викупу земельних ділянок запропонована державою громадянам становить:

Дудік (Керод) Н.Й – 117 тис. 962,50 грн.,

Бобенчик В.М. -118 тис. 162,50 грн.,

Петрів О.В. – 120 тис. 812,50 грн., що в два рази перевищує вартість, яку зазначені громадяни отримають протягом 49 років від гр. Петришина А.М.

Зазначеними договорами емфітевзису індексація не передбачена.

Згадані громадяни не погоджуються на викуп земельних ділянок за вказаною вартістю і вимагають надання їм взамін інших рівноцінних земельних ділянок на території Зубрянської сільської ради Пустомитівського району.

Для врегулювання питання щодо виділення землі в с.Зубра, розпорядженням голови ОДА від 15 березня 2011 року №187/0/5-11 створена комісія з питань інвентаризації земель запасу, резервного фонду та інших вільних земельних ділянок Зубрянської сільської ради Пустомитівського району, до якої увійшли фахівці з земельних питань та правоохоронних органів.

Вищезгадана комісія провела інвентаризацію земель запасу, резервного фонду та інших вільних земельних ділянок Зубрянської сільської ради Пустомитівського району та встановила, що на території Зубрянської сільської ради відсутні земельні ділянки, які можна було б надати взамін вилучених.

Обласна державна адміністрація неодноразово скеровувала громадянам землі, яких підлягають викупу пропозиції з розташуванням рівноцінних земельних ділянок для сільськогосподарського призначення на території інших сільських рад Пустомитівського району, зокрема в Жирівській, Вовківській, Миколаївській, Солонківській, Пасіки-Зубрицькій сільських радах.

Остаточного рішення і відповіді на запропоновані пропозиції щодо заміни земельних ділянок, які вилучаються з мотивів суспільної необхідності від громадян Дудік (Керод) Н.Й., Бобенчик В.М., Петрів О.В. обласна державна адміністрація не отримала.

Більшість власників землі, яких передбачені до викупу до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року №195-р здійснили викуп (36 земельних ділянок), решта в стадії оформлення.

17 травня 2011 року обласна державна адміністрація подала позов про викуп земельних ділянок у гр. Дудік (Керод) Н.Й., Бобенчик В.М., Петрів О.В. до Львівського апеляційного адміністративного суду.