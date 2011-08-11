У Польщі за нелегальне перебування затримано 600 українців

Варшава. 11 серпня. УНІАН. Польська прикордонна служба за півроку за нелегальне перебування чи спробу нелегального перетину кордону затримала майже 600 громадян України, що на 10% менше показників першого півріччя 2010 року.

За даними Прикордонної служби Польщі (SG), які є у розпорядженнні агентства УНІАН, 70% порушників з України було затримано на українсько-польському кордоні, у тому числі у пунктах пропуску в аеропортах. Решту - у прикордонних зонах Польщі з іншими державами Шенгенської зони, де працюють спеціальні мобільні патрулі.

Загалом польські прикордонники затримали за аналогічні порушення близько 1200 іноземців (1100 за перші шість місяців минулого року).

Крім українців, найчастіше порушували правила легального в’їзду та перебування у Польщі росіяни (близько 90 осіб), білоруси (70), грмадяни Туреччини (60) і Грузії (40).

За даними SG, у першій половині поточного року прикордонники у примусовому порядку видалили з Польщі 360 українців, що відповідає показникам 2010 року.

Загалом з країни видалено 1250 іноземців, що на 200 більше, ніж за перші шість місяців минулого року.