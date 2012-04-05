На Львівщині священик відмовився поховати людину, бо не заплатили

Львів. 5 квітня. УНІАН. На Львівщині священик відмовився поховати людину через нібито борг родини перед церквою у дві тисячі гривень. Мешканці села Серники розповідають – три роки поспіль церковний комітет щомісяця збирає по 100 гривень на храмові витрати. Хто грошей не здає має проблеми з похованнями та хрестинами.

Удова Олена Демчук з болем пригадує, як отець Степан Палій із місцевої церкви відмовився ховати її чоловіка. Священика привезли з іншого села. Однак, відспівали небіжчика під церквою. До храму – людей не пустили, повідомляє 5 канал.

«Там під церквою, на сходах просто поставили трошки відправили, те що священник має відправити і просто на цвинтар і все і так було», – каже Олена Демчук.

Цей випадок – не поодинокий, кажуть селяни. Скаржаться, священик вже відмовив не одній родині. Якщо грошей немає, до отця й потикатися не варто.

Жителька села: «У нас, щоб похрестити дитину, священик взяв 700 гривен. Похорони в нас дуже дорогі, священик бере 400 гривен за похорони, забирає всі гроші з Євангеліє і навіть забирає всі гроші з послідного цілування в церкві».

«Єно гроші і гроші давай. Якщо служба божа – то гроші давай все їм мало грошей, половина людей вже відмовилися ходити через ті гроші», – обурюється інший житель села.

Отець Степан усе відкидає. Каже – грошей ні в кого не вимагає. Їх люди жертвують з доброї волі. За ці кошти відремонтував два храми, сплатив за газ та світло. Стверджує, що і від похорону – не відмовлявся.

«Я відслужив парастас все, чого я маю відмовлятися, я чекав до 12 години, вони не приїхали – поїхали до отця Ігора з православної громади», – каже отець Степан Палій, настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці.

У Стрийській Архієпархії Української Греко-Католицької церкви, до якої належить парафія отця Степана, пообіцяли із ситуацією розібратися. Кажуть, якщо факти підтвердяться – покарання буде суворим.

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