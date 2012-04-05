У рейтингу найщасливіших країн світу Україна на 91 місці

Київ. 5 квітня. УНІАН. В опублікованій «Доповіді про світове щастя» данці знову отримали звання найщасливішого народу у світі. У рейтингу щастя Україна посіла 91 місце, розташувавшись поруч із Південною Африкою, Нікарагуа і Ліваном.

Експерти Інституту Землі склали рейтинг найщасливіших країн. Звіт був вперше оприлюднений на конференції Організації Об'єднаних Націй, присвяченій щастю.

Авторами рейтингу стали відомі економісти з Колумбійського університету Джон Хелліуелл, Річард Лейард і Джеффрі Сакс.

Укладачі рейтингу оцінили політичні свободи, соціальні гарантії, відсутність корупції — фактори, на думку вчених, набагато важливіші, аніж дохід населення, а також здоров'я громадян та гарантії стабільних і щасливих шлюбів.

Автори доповіді прийшли до висновку, що найщасливіші країни знаходяться у Північній Європі. Так, перше місце зайняла Данія. За нею йдуть Норвегія, Фінляндія, Нідерланди та Швейцарія. Їх «коефіцієнт щастя» складає 7,6 з 10 балів.

США розташувалися на 11-му місці, Великобританія - на 18-му.

Росія зайняла 76-те місце, її обігнали Казахстан, який зайняв 59-ту сходинку рейтингу, Литва — 60-те місце, Білорусь - 62-ге місце і Естонія — 72-ге місце. У свою чергу, Україна опинилася на 91-му місці, а Латвія — на 116-му.

Найбільш нещасливими країнами американські експерти визнали країни субсахарського регіону — Того, Бенін, Центрально-Африканську Республіку, Сьєрра-Леоне. Їхня середня оцінка життя склала 3,4 бала.

Крім того, вчені стверджують, що за останні 30 років світ став щасливішим: у середньому рівень щастя підвищився на 0,14 пункту.

У доповіді висвітлено новий світовий попит на більшу увагу до щастя і відсутності страждань у якості критеріїв державної політики. Справа в тому, що в останні роки економісти та соціологи дійшли висновку, що такого інструменту, як ВВП, недостатньо для вимірювання економічного і соціального успіху країни, і ведуть пошуки нових критеріїв. Так, наприклад, США безперервно розвивалися економічно з 1960-х років, однак показники щастя у країні за цей час не змінилися.

ZN,UA