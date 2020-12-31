Минулої ночі Київ встановив новий температурний рекорд
Температура не опустилася нижче +4,5°.
Ніч на 30 грудня у Києві виявилась найтеплішою.
Про це повідомляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
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"Ніч на 30 грудня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +4,5°. Попереднє рекордне значення +3,0° 2003 року перевищено на 1,5°", - йдеться у повідомленні.
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