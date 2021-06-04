На Маріуполь вночі обрушилася потужна злива.

У Маріуполі через потужну нічну зливу затопило відразу десяток вулиць.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, в результаті потопу машини плавали у воді, місцями прохід пішоходів був неможливий або утруднений. Поліція попереджала водіїв про необхідність обходити затоплені ділянки. Місцями забилися ливневки.

"У нас високий цоколь, і нам пощастило, а у сусідів в будинку по коліно води. У сусідки через 3 будинки води по вікна. Вона вранці так плакала - всі її свійські птахи загинули", - розповіла одна з місцевих мешканок виданню 0629.com.ua.

Зараз злива припинилася, вода почала сходити.

Зливи в Донецькій області

За даними ДСНС, через інтенсивні дощі с.Кліщіївка Бахмутського району відбулося підняття рівня води у місцевому ставку, внаслідок чого виникла загроза руйнування дамби та підтоплення населеного пункту. Як повідомляється, рятувальники укріпили дамбу 250 мішками з піском.

На сьогоднішній ранок, як повідомляється, рівень води в ставку знизився, загрози підтоплення немає.

Потоп у Дніпропетровській області:

Як повідомляв Погода УНІАН, у Дніпропетровській області через інтенсивні дощі затопило 90 приватних будинків і 151 домогосподарство.

Протягом 2-3 червня у місті Дніпро, в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах, внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) та значної засміченості русла річки Гнилокиш стався підйом рівня води (до 35 см) з частковим підтопленням 90 приватних житлових будинків та 151 домогосподарства. Жертв і постраждалих немає.

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Автор: Катерина Лиманська