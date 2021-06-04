Жертв та постраждалих немає, роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

У Дніпропетровській області через інтенсивні дощі затопили 90 приватних будинків та 151 дворогосподарство.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Протягом 2 - 3 червня у місті Дніпро, в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах, унаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) та значної засміченості русла річки Гнилокіш відбулося підняття рівня води (до 35 см) з частковим підтопленням 90 приватних житлових будинків та 151 дворогосподарства. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС для відкачування води було залучено 37 осіб та 20 одиниць техніки (з них 8 мотопомп).

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"Підрозділи ДСНС відкачали понад 32 тис. 300 кубічних м води, розпиляли та прибрали сім дерев, вивільнили два автомобілі", - додали у прес-службі.

Станом на 7:00 сьогодні, 4 червня, роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Опади припинилися, рівень води поступово зменшується.

Погода 4 червня

У п'ятницю, 4 червня, в Україні нарешті потеплішає. Але циклон, який приніс до країни дощі, все ще залишатиметься над Приазов'ям.

Зокрема, як повідомляв Погода УНІАН, у Дніпрі сьогодні буде похмуро, температура вночі +10°, вдень +19°.

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Автор: Наталя Нічишина