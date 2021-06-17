У США пілот потрапив в зону дії торнадо і кружляв навколо воронки, знімаючи все на камеру.

У штаті Оклахома пілот планера під час польоту зіткнувся віч-на-віч зі справжнім торнадо і зняв це на відео.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомляється, в той день не було явних великомасштабних погодних умов, які могли б вказати метеорологам на можливість появи торнадо. Пілот Девід Еванс також не бачив торнадо на радарі свого планера.

"Тепловий потік підіймав мене зі швидкістю близько 100 або 200 футів в хвилину (3,6 км/год - УНІАН)", - сказав Еванс. "І раптом ця парова воронка почала формуватися. Я просто продовжував літати навколо цієї штуки", - розповів пілот.

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Як повідомляється, швидкість вітру була близько 120 кілометрів на годину.

"Це було дійсно красиво. Він (торнадо - УНІАН) йшов з основи хмар ... це було щось схоже на щурячий хвіст", - поділився враженнями Еванс.

Пілот каже, що з нетерпінням чекає того, щоб знову піднятися в повітря, але сумнівається, що побачить що-небудь настільки ж вражаюче.

"Я ніколи не бачив нічого подібного", - сказав він.

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Автор: Катерина Лиманська