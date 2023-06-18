Рятувальники ліквідовують наслідки сильних дощів.

Сильні дощі призвели до різкого підняття рівня води в гірських річках та місцевих потічках та підтоплення доріг у низці сіл Івано-Франківської області.

Як повідомляє МВС, наразі ускладнено сполучення з чотирма селами Верховинського району.

"Сильні дощі призвели до підтоплення доріг у селах Зелене, Топільче та Явірник. Потоки води також підмили ділянку дороги місцевого значення С 090202 через що, ускладнений проїзд до с. Пробійнівка. Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки. Наразі вдалося розчистити проїжджу частину автодороги С 090206 у селах Зелене та Топільче, де рух транспорту відновлено. Техніка працює в урочищі Шибене села Явірник", – йдеться в повідомленні.

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Упродовж останніх днів Івано-Франківщину накрили рясні дощі. Внаслідок понаднормової кількості опадів розмило дорогу місцевого значення Ільці-Буркут, сполучення з селами Зелене та Явірник було втрачено.

На ранок 17 червня вода самостійно зійшла, але дорогу було вкрито деревиною, грунтом та камінням, частину автошляху підмито.

На тлі погіршення погодних умов на території району зупинили проведення спортивних сплавів (рафтингу). Також голова ОВА Світлана Онищук доручила керівництву районної військової адміністрації і територіальної громади забезпечити безпеку людей, які проживають у зоні виникнення надзвичайної ситуації.

На 18 червня на Івано-Франківщині місцевий гідрометцентр прогнозує хмарну погоду, дощ та місцями — грозу.

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