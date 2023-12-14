Український гідрометцентр оголосив про метеорологічну небезпеку у Києві до кінця доби у зв’язку з туманом.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 грудня туман, видимість 200-500м, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні УГМЦ у Facebook.

Прогнозується І рівень небезпечності, жовтий.

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Погода 14 грудня в Україні

На сьогодні, 14 грудня, у багатьох областях України також оголошено І рівень небезпечності.

Так, за даними Українського гідрометцентру, вдень у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях пройдуть значні опади. Також у південних, центральних та північно-східних областях очікуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Також у Закарпатській області на два дні поспіль оголосили підвищений рівень небезпечності у зв'язку з ожеледицею.

Погода на завтра

У п'ятницю, 15 грудня, погода в Україні зміниться. Опади практично припиняться: невеликий сніг, мокрий сніг і легкий дощ вірогідні лише місцями на заході, сході і в Криму.

Температура при цьому знизиться по всій країні. У більшості областей стовпчики термометрів не піднімуться вище 0°...+3°.

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