Снігопади відступлять і завтра в Києві визирне сонце

17:00, 18 лютого 2021
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Опадів не очікується.

Завтра в Києві очікується сонячна погода / фото УНІАН (Борис Корпусенко)
Завтра в Києві очікується сонячна погода / фото УНІАН (Борис Корпусенко)

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -15°, а вдень термометри покажуть -10°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Снігопади закінчаться і негода відступить: завтра в Україні буде сонячно та морозно (карта)

Весь день буде ясна і безхмарна погода. Без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 2,1 м/с.

Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 19 лютого

19 лютого - Вукола Смирнського. Морозно в цей день - весна буде бурхливою, а літо жарким і посушливим.

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Автор: Олена Пилипчак

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