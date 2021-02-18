Снігопади відступлять і завтра в Києві визирне сонце

Опадів не очікується.

Завтра в Києві очікується сонячна погода / фото УНІАН (Борис Корпусенко)

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -15°, а вдень термометри покажуть -10°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день буде ясна і безхмарна погода. Без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 2,1 м/с.

Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 19 лютого

19 лютого - Вукола Смирнського. Морозно в цей день - весна буде бурхливою, а літо жарким і посушливим.

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