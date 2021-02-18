Снігопади відступлять і завтра в Києві визирне сонце
Опадів не очікується.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -15°, а вдень термометри покажуть -10°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Снігопади закінчаться і негода відступить: завтра в Україні буде сонячно та морозно (карта)
Весь день буде ясна і безхмарна погода. Без опадів.
Швидкість вітру вдень складе 2,1 м/с.
Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 19 лютого
19 лютого - Вукола Смирнського. Морозно в цей день - весна буде бурхливою, а літо жарким і посушливим.
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Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:-6 °
Мін./mакс. температура:-2° / -1°
Вологість:91 %
Тиск:763 мм
Вітер: 3.3 м/с
Ймовірність опадів:88 %
Схід:06:57
Захід17:50
Видимість:16 км
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