Сьогодні у Києві потеплішає, дощі оминуть столицю

08:30, 3 лютого 2021
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Опадів не очікується.

Завтра в Києві очікується хмарна погода / Фото УНІАН
Завтра в Києві очікується хмарна погода / Фото УНІАН

У середу, 3 лютого, в Києві температура вдень впаде до +3°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Мороз: завтра в Україні-весняна погода з температурою до +14° (карта)

Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -1°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +3°.

Весь день буде спостерігатися хмарність.

Швидкість вітру вдень складе 2,9 м/с.

Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 3 лютого

3 лютого - Максимів день. У цей день спостерігали за зорею. Якщо зоря ясна, то скоро прийдуть морози.

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Автор: Олена Пилипчак

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