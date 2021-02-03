Сьогодні у Києві потеплішає, дощі оминуть столицю
Опадів не очікується.
У середу, 3 лютого, в Києві температура вдень впаде до +3°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Мороз: завтра в Україні-весняна погода з температурою до +14° (карта)
Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -1°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +3°.
Весь день буде спостерігатися хмарність.
Швидкість вітру вдень складе 2,9 м/с.
Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 3 лютого
3 лютого - Максимів день. У цей день спостерігали за зорею. Якщо зоря ясна, то скоро прийдуть морози.
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Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:-7 °
Мін./mакс. температура:-6° / +5°
Вологість:70 %
Тиск:743 мм
Вітер: 7.7 м/с
Ймовірність опадів:13 %
Схід:07:14
Захід17:33
Видимість:16 км
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