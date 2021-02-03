Сьогодні у Києві потеплішає, дощі оминуть столицю

Опадів не очікується.

Завтра в Києві очікується хмарна погода / Фото УНІАН

У середу, 3 лютого, в Києві температура вдень впаде до +3°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -1°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +3°.

Весь день буде спостерігатися хмарність.

Швидкість вітру вдень складе 2,9 м/с.

Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 3 лютого

3 лютого - Максимів день. У цей день спостерігали за зорею. Якщо зоря ясна, то скоро прийдуть морози.

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