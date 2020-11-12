Дощі повертаються, але тільки до однієї з областей: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
У центральних областях очікується до +5°.
У п'ятницю, 13 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями, дощ пройде тільки в Одеській області. Стовпчики термометрів піднімуться до +5° в центрі, до +11° - в південних областях, до +6° на сході і до +8° в західній частині країни.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Сильні тумани та холод: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра
- У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +4°.
- У Чернігові буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +1°, вдень +4°.
- У Львові в п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +8°.
- У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +7°.
- У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +6°.
- У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра вночі +4°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.
- В Івано-Франківську завтра вночі +1°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
- У Чернівцях у п'ятницю мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +8°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +3°...+5°.
- У Житомирі в п'ятницю мінлива хмарність, температура вночі + 3°, вдень +5°.
- У Черкасах вночі +2°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.
- У Кропивницькому хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +4°.
- У Полтаві завтра похмуро, суцільна хмарність, температура повітря -2°...+4°.
- В Одесі 13 листопада буде дощ, температура вночі +5°, вдень +8°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі 0°, вдень +7°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +7°.
- У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +6°.
- У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -2°...+1°.
- У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень +3°.
- У Дніпрі хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +5°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде мінлива хмарність, +3°...+11°.
- У Краматорську завтра практично безхмарно, температура вночі -5°, вдень +5°.
- У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі -5°, вдень +5°.
13 листопада — Никодима, Свирида, Стахія і Амплія, Маври. Свистить снігур — скоро зима буде.
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Погода в Україні
- Вінниця+7°... +2°
- Дніпро+4°... -2°
- Донецьк+5°... -4°
- Житомир+7°... +2°
- Запоріжжя+5°... -2°
- Івано-Франківськ+6°... +1°
- Київ+5°... +2°
- Кропивницький+4°... +1°
- Луганськ+4°... -4°
- Луцьк+6°... +4°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+8°... +1°
- Одеса+8°... +5°
- Полтава+3°... -1°
- Рівне+6°... +4°
- Сімферополь+10°... +1°
- Суми0°... -2°
- Тернопіль+6°... +3°
- Харків+4°... -3°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницький+7°... +3°
- Черкаси+5°... +2°
- Чернігів+4°... +2°
- Чернівці+7°... +1°
+21°
Погода Стерлінг - хмарно, дощ
Відчувається як:+21 °
Мін./mакс. температура:+8° / +15°
Вологість:73 %
Тиск:751 мм
Вітер: 5.1 м/с
Ймовірність опадів:69 %
Схід:06:50
Захід16:57
Видимість:8 км
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