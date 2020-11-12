Дощі повертаються, але тільки до однієї з областей: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)

16:30, 12 листопада 2020
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У центральних областях очікується до +5°.

Дощі повертаються до країни / Фото ua.depositphotos.com
Дощі повертаються до країни / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 13 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями, дощ пройде тільки в Одеській області. Стовпчики термометрів піднімуться до +5° в центрі, до +11° - в південних областях, до +6° на сході і до +8° в західній частині країни.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Сильні тумани та холод: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

  • У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +4°.
  • У Чернігові буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +1°, вдень +4°.
  • У Львові в п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +8°.
  • У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +7°.
  • У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +6°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра вночі +4°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.
  • В Івано-Франківську завтра вночі +1°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
  • У Чернівцях у п'ятницю мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +8°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +3°...+5°.
  • У Житомирі в п'ятницю мінлива хмарність, температура вночі + 3°, вдень +5°.
  • У Черкасах вночі +2°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.
  • У Кропивницькому хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +4°.
  • У Полтаві завтра похмуро, суцільна хмарність, температура повітря -2°...+4°.
  • В Одесі 13 листопада буде дощ, температура вночі +5°, вдень +8°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі 0°, вдень +7°, мінлива хмарність.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +7°.
  • У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +6°.
  • У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -2°...+1°.
  • У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень +3°.
  • У Дніпрі хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +5°.
  • У Сімферополі в п'ятницю буде мінлива хмарність, +3°...+11°.
  • У Краматорську завтра практично безхмарно, температура вночі -5°, вдень +5°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі -5°, вдень +5°.
Погода в Україні на 13 листопада / фото УНІАН
Погода в Україні на 13 листопада / фото УНІАН

13 листопада — Никодима, Свирида, Стахія і Амплія, Маври. Свистить снігур — скоро зима буде.

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Автор: Олена Пилипчак

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