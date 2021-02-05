Рівень води на річках Закарпаття підвищиться більше ніж на три метри

Карпатські річки переповняться талою водою.

Через відлигу річки можуть вийти з берегів / фото УНІАН

У зв’язку з вiдлигою та опадами, 5-8 лютого очікується підвищення рівнів води на річках у західних областях України.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Підвищення рівнів води відбудеться:

5-6 лютого на ріці Латориці (місто Чоп) на 0,5 - 1 м, із збереженням високого шару води на заплавi та пiдтопленням автодороги місцевого значення (рiвень небезпеки жовтий).

5-6 лютого на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська область) на 0,1 - 0,5 м, без негативних наслідків.

5-6 лютого внаслідок добiгання паводкової хвилi по руслу, на ріці Латориця (місто Чоп) - на 0,6 - 1,2 м, із утриманням шару води на заплавi, можливе пiдтоплення заплавної частини автодороги місцевого значення (рiвень небезпеки жовтий);

На ріці Тиса (Чоп) - на 3 - 3,5 м , без негативних наслідків.

, без негативних наслідків. 6-7 лютого внаслідок добiгання паводкової хвилi по руслу, на ділянці Днiстра Галич - Залiщики (Івано-Франківська, Тернопільська області) - на 0,4 - 0,8 м, без негативних наслiдкiв.

6-8 лютого, за рахунок посилення льодоутворювальних процесiв, на рiчках басейну Прип'ятi - на 0,1 - 0,5 м, із можливим досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок у Ратнівському районі Волинської області.

З утриманням води на заплавах річок Прип'ять, Стохiд у Ратнiвському, Любешiвському районах Волинської областi та рiчки Стир у Зарiчнянському районі, Рiвненської областi (рiвень небезпеки жовтий).

Сніголавинна небезпека у Карпатах

Сьогодні, 5 лютого, в українських Карпатах продовжує спостерігатися сніголавинна небезпека.

"У зв'язку із хуртовинами, на високогір'ї Iвано-Франкiвської області та, у зв'язку із відлигою, на високогір'ї Закарпатської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Таким погодним умовам надано ІІІ рівень небезпеки.