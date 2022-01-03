3 січня у більшості областей України очікуються дощі.

У багатьох областях України у понеділок, 3 січня, очікується ускладнення погодних умов. Рятувальники оголосили перший рівень небезпеки – "жовтий".

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Надзвичайники звертають увагу, що у північних, центральних і східних регіонах вночі випаде значна кількість снігу.

У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях у ніч на 4 січня можливі хуртовини.

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Погода в Києві

По Києву та Київській області 3 січня вночі на дорогах – ожеледиця, протягом доби пориви вітру – 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Погода 2 січня в Україні та Києві

Сьогодні, 3 січня, у більшості областей України очікуються дощі. Сухо буде лише на південному заході, місцями в центральних і південних областях. По всій країні буде плюсова температура, місцями до +7°...+11°.

Тиждень у Києві розпочнеться з похмурої та дощової погоди. Температура повітря вночі +3°, вдень +7°, невеликий дощ.

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