На Харківщині явка виборців склала 45,3%

Відповідні попередні дані, зібраними шляхом телефонного опитування дільничних виборчих комісій, розміщені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

За даними ЦВК, станом на 12.00 явка виборців по області становила 18,56%, на 16.00 - 35,61%.

Читайте такожЯвка виборців на Донеччині склала 36,06% На території Харківської області створено 14 мажоритарних округів, 7 з них знаходяться у Харкові. Для організації голосування та підрахунку голосів створено 1684 виборчих дільниці: 605 - на території Харкова, 1079 - в області. У списки виборців внесено 2 млн 139 тис. 882 виборця.

Як повідомляв УНІАН, остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах в Україні, що відбулися 26 жовтня, склала 52,42%.