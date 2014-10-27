У Держспецзв'язку не зафіксували втручання в роботу системи "Вибори"

16:35, 27 жовтня 2014
Політика
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У Держспецзв'язку не зафіксували несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

Вмешательства в работу системы

Про це на брифінгу у Центральній виборчій комісії повідомив голова Держспецзв'язку Володимир Звєрєв.

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"Несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-аналітичної системи "Вибори" не зафіксовано", - сказав він.

За словами Володимира Звєрєва, DDoS-атаки на систему відбуваються, але вони не вплинули на роботу системи. "Зараз ми не маємо ситуацій, які б могли перешкодити роботі системи", - сказав він.

У той же час голова Держспецзв'язку назвав фейковою інформацію в ЗМІ про злом інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

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