Реформа МВС: не всі міста можуть утримувати муніципальну міліцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції авторів стратегії розвитку органів внутрішніх справ України.

Він нагадав, що пропозиції щодо реформування МВС передбачають створення муніципальної міліції.

“Визначати якість та стандарти роботи цієї міліції буде як МВС, так і місцева влада”, - сказав Авакян.

Читайте такожКличко хоче використати досвід Берліна при створенні муніципальної міліції у КиєвіВодночас він зауважив, що “не всі міста в Україні зараз здатні профінансувати муніципальну міліцію”.

“У тих містах, тих регіонах, які будуть здатні профінансувати, забезпечити належне фінансування, - звичайно, там буде муніципальна міліція створюватись і вводитись. І МВС буде допомагати. На тих територіях, регіонах, де це поки що неможливо, ми будемо працювати в такому ж режимі, як зараз, але створювати необхідні умови для переходу до муніципальної міліції”, - сказав заступник міністра.