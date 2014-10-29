На Керченській переправі обурені пасажири штурмом взяли пором

Заложниками шторма в общей сложности стало более тысячи человек.

Пассажирам парома пришлось ожидать конца непогоды в гостиницах за свой счет, тогда как дальнобойщикам - в накопителях с биотуалетами. Накал эмоций во время первых сообщений о начале шторма привел к тому, что разгневанные пассажири фактически штурмом взяли паром, вынудив капитана отправиться в рейс, по информации Крым.Реалии сообщает Новое время.

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"Пригнали какой-то местный автобус, который должен был отвезти нас в порт Крым и там разместить. Но тут все взбунтовались, поскольку в порту все забито, и нам пришлось бы сидеть на улице, а с нами были и дети, и пенсионеры. Мы все как родные стали, начали искать телефоны прокуратуры, следственного комитета. Продолжалось это до обеда, в итоге они не выдержали и мы поплыли! Получилось, что мы, как пираты, захватили паром. И оказалось, что это был единственный паром, который переправился за это время", - сообщил в соцсети один из пассажиров.

Во вторник, после пробных рейсов небольших паромов Ейск и Керченский-2 скандалы продолжились. Суда ходили с большими паузами и повторно отправились в рейс только после обеда. Прежде всего, забрали владельцего "единого билета" и пассажиров с детьми.

По состоянию на утро вторника, 28 октября, грузовая и пассажирская линии Керченской паромной переправы не функционировали пять суток из-за штормового предупреждения, очередей на погрузку ожидали более тысячи авто .