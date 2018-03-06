Екс-глава МЗС Кожара заявив про втручання Євросоюзу і США у внутрішні справи України під час Євромайдану

На суді у справі про держзраду Януковича він відмовився назвати конкретні прізвища представників країн ЄС і США, які здійснювали тиск.

Екс-міністр закордонних справ в уряді Миколи Азарова Леонід Кожара заявляє, що представники країн ЄС та США втручалися у внутрішні справи України під час Євромайдану у 2013-2014 роках.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час допиту в Оболонському районному суді міста Києва, який розглядає справу про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича.

«Зі свого досвіду і відповідно до моїх повноважень міністра закордонних справ, я хочу з впевненістю сказати, що були (втручання у внутрішні справи України - УНІАН) такі ознаки», - сказав Кожара.

За його словами, засоби впливу і тиску відбувалися за двома основними напрямками.

«Лінія перша - нав’язування керівництву України певних сценаріїв щодо врегулювання подій. І лінія друга - недопущення керівництвом України заходів, передбачених законодавством щодо гарантування безпеки і демократичного процесу в центрі Києва», - зазначив Кожара.

Водночас він відмовився назвати конкретні прізвища представників країн ЄС і США, які здійснювали цей тиск.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.