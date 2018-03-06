Екс-глава МЗС Кожара у суді розповів про підготовку до підписання Угоди про асоціацію України і ЄС (пряма трансляція)

Сторона захисту розпочала допит із запитань щодо обставин підготовки та призупинення роботи з укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 2013 році.

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича почала допит колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари.

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Як передає кореспондент УНІАН, сторона захисту розпочала допит із запитань щодо підготовки та призупинення роботи з укладання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у 2013 році.

Кожара розповів про підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Вона (підготовка – УНІАН) тривала інтенсивно з 2010 року, у 2011 році переговори в основному були завершені з приводу угоди, тривав досить довгий період технічний процес щодо підготовки автентичних текстів мовами країн ЄС та українською. У 2012 році угоду було парафовано і після того узгоджувалась дата і місце її підписання», - зазначив дипломат.

При цьому він зауважив, що 21 листопада 2013 року тодішній прем’єр-міністр Микола Азаров ухвалив рішення про призупинення підготовки до укладення Угоди про асоціацію.

«Загальною підставою (призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – УНІАН) було те, що на листопад 2013 року ані Україна, ані її партнери за межами ЄС не були готові до виконання та імплементації цієї угоди», - стверджує екс-міністр.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.