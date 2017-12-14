Суд відхилив клопотання про перегляд відеозапису допиту Януковича

Колегія суддів Оболонського райсуду Києва відмовила адвокату Віталію Сердюку у перегляді відеозапису допиту екс-президента Віктора Януковича у Святошинському районному суді під час розгляду справи про масові вбивства на Майдані 20 лютого 2014 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час розгляду справи в Оболонському суді про вчинення Януковичем держзради Сердюк подав клопотання з проханням переглянути запис цього допиту, де Янукович свідчив дистанційно з Російської Федерації.

Головуючий суддя Владислав Дев’ятко зазначив, що наразі це клопотання суд не задовольнив, оскільки у Януковича є можливість безпосередньо прибути до Оболонського райсуду і дати покази або ж дати покази дистанційно через відеоконференцію.

Водночас, за словами Дев’ятка, якщо це не вдасться зробити, то суд може повернутися до розгляду клопотання Сердюка про перегляд відео допиту Януковича.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2016 року у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку з Ростовом відбувся допит Януковича як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

Саме тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко під час перерви в засіданні суду зачитав екс-президенту повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, та веденні агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.