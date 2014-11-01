У Донецьку канонада й вибухи не вщухали протягом усього дня - міськрада
У Донецьку в даний час обстановка напружена, канонада і вибухи не вщухали в місті протягом всього дня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.
Але у повідомленні зазначили, що, незважаючи на неспокійну обстановку сьогодні, 1 листопада, аварійними бригадами підприємств ведуться ремонтні роботи на комунікаціях.
Фахівцям КП «Донецькміськгаз» вдалося відновити газопостачання в 39 житлових будинках по вул. Кипринского і 8 будинків по вул. Металургів в Ленінському районі.
Теплоносії в будинки жителів подають 159 котельнях ККП «Донецкгортелосеть» та 96 котелень КП «Тепломережа».
Бригадам «Донецькобленерго» (ДТЕК) вдалося відновити електропостачання у Куйбишевському районі міста: близько 300 будинків приватного сектору селища Жовтневий; 600 будинків приватного сектору в районі шахти Панфіловській.
Енергетики продовжують вести роботи по ремонту і заміні ліній електропередачі, пошкоджених в результаті бойових дій.
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У міськраді також зазначили, що торговельна мережа Донецька в повному обсязі забезпечує потреби городян у продуктах харчування і предмети першої необхідності.