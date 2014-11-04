Для армії до кінця року закуплять озброєння майже на 800 мільйонів

Згідно з повідомленням, станом на 3 листопада 2014 року департаментом розробок і закупівлі озброєння і військової техніки Міністерства оборони України укладено 30 державних контрактів, договорів і додаткових угод.

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До Збройних Сил України вже поставлена певна кількість основної номенклатури нового і модернізованого озброєння і військової техніки. Решту фінансового ресурсу планується освоїти до кінця листопада 2014 року, уклавши ще 29 контрактів і договорів. До кінця року до війська планується поставити значну кількість озброєння і військової техніки, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України, станом на 26 вересня, одержало 17,878 млрд грн на фінансування Збройних сил України в 2014 році, що складає 66,1% від запланованого обсягу. 9,759 млрд грн припадає на соціальні виплати, а 8,119 млрд грн – на матеріально-технічне забезпечення армії.