За Ляшка проголосували виборці з низьким рівнем освіти і жителі сіл - дослідження
Найвищий освітній рівень у виборців “Самопомочі” (56% мають вищу освіту і ще 6,5% незакінчену вищу), а найнижчий - у виборців “Радикальної партії” (мають вищу освіту 19% і ще 5% мають незакінчену вищу освіту).
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані опитування проведеного 26 жовтня 2014 року консорціумом, до якого входять “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Всього було опитано 17779 респондентів на 400 виборчих дільницях. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для головних партій і 0,5-1% для інших партій.
Директор фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Ірина Бекешкіна зазначила, що також відрізняється більш високим освітнім рівнем і електорат “Правого сектору” (47% з вищою освітою і ще 12% з незакінченою вищою).
Результати опитування показують, що за віком наймолодший електорат у партії “Самопоміч” (48% віком до 40 років), та у “Правого сектору” (55% віком до 40 років), а найстарший електорат — у КПУ (73% старших за 50 років) та в “Опозиційного блоку” (58% старших за 50 років).
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Відповідно до опитування, 50% електорату “Радикальної партії Олега Ляшка” становлять сільські жителі. В той же час 68% цього ж електорату становлять прихильники ВАО “Заступ”. Дещо вище від статистичного відсоток сільських жителів також характерний для електоратів “Народного фронту” (43%) та ВО “Батьківщина” (41%). А найбільше “урбанізований” електорат у партії “Самопоміч” (48% виборців проживають в обласних центрах) та «Правого сектора» (49%).
Бекешкіна повідомила, що майже в усіх політичних силах серед виборців переважають жінки, але найбільше їх в електораті “Опозиційного блоку” (61%), а чоловіків (39%), “Народного фронту” (59% - жінки, 41% - чоловіки) та “Блоку Петра Порошенка (53% - жінки, 47% - чоловіки). Вона зазначила, що лише дві партії мають переважно чоловічий електорат — ВО “Свобода” (59% - чоловіки, 41% - жінки) та «Правий сектор» (55% - чоловіки та 45% жінки). Електорат решти політичних сил представлений приблизно рівномірно чоловіками та жінками.