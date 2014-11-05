За Ляшка проголосували виборці з низьким рівнем освіти і жителі сіл - дослідження

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані опитування проведеного 26 жовтня 2014 року консорціумом, до якого входять “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Всього було опитано 17779 респондентів на 400 виборчих дільницях. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для головних партій і 0,5-1% для інших партій.

Директор фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Ірина Бекешкіна зазначила, що також відрізняється більш високим освітнім рівнем і електорат “Правого сектору” (47% з вищою освітою і ще 12% з незакінченою вищою).

Результати опитування показують, що за віком наймолодший електорат у партії “Самопоміч” (48% віком до 40 років), та у “Правого сектору” (55% віком до 40 років), а найстарший електорат — у КПУ (73% старших за 50 років) та в “Опозиційного блоку” (58% старших за 50 років).

Читайте такожСоціолог пояснив, чому "Свобода" має хороші показники екзит-полів, але не проходить до Ради

Відповідно до опитування, 50% електорату “Радикальної партії Олега Ляшка” становлять сільські жителі. В той же час 68% цього ж електорату становлять прихильники ВАО “Заступ”. Дещо вище від статистичного відсоток сільських жителів також характерний для електоратів “Народного фронту” (43%) та ВО “Батьківщина” (41%). А найбільше “урбанізований” електорат у партії “Самопоміч” (48% виборців проживають в обласних центрах) та «Правого сектора» (49%).

Бекешкіна повідомила, що майже в усіх політичних силах серед виборців переважають жінки, але найбільше їх в електораті “Опозиційного блоку” (61%), а чоловіків (39%), “Народного фронту” (59% - жінки, 41% - чоловіки) та “Блоку Петра Порошенка (53% - жінки, 47% - чоловіки). Вона зазначила, що лише дві партії мають переважно чоловічий електорат — ВО “Свобода” (59% - чоловіки, 41% - жінки) та «Правий сектор» (55% - чоловіки та 45% жінки). Електорат решти політичних сил представлений приблизно рівномірно чоловіками та жінками.