У мережі з'явилося відео допиту і побиття терористами журналіста Єгора Воробйова

За даними видання «Дорожній контроль», запис було зроблено 2 вересня, це перший допит після того, як солдати РФ передали журналіста в руки бойовиків-сепаратистів. На відео чітко видно, як терористи б'ють пана Воробйова.

Єгор Воробйов описав події 29 серпня 2014 року, коли він, його оператор Тарас Чкан і керівник «Дорожнього контролю» Ростислав Шапошніков виходили «зеленим коридором» з Іловайська. А саме те, що журналісти їхали в зеленому мікроавтобусі «Фольксваген Транспортер» з бійцями батальйону «Дніпро-1», а коли почався обстріл - мікроавтобус заїхав у лісопосадці.

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Журналіст розповів, що вночі військові відірвалися вперед, тому він з колегами залишилися ночувати в посадці. Наступного дня, 30 серпня, при спробі вийти на безпечну територію всіх журналістів узяли в полон.

На запитання терористів, хто арештовував, Єгор Воробйов відповів: «Російські військові», за що отримав удар рукою по голові. Терористи також заявили журналісту, що в нього несправжнє посвідчення, та вдарили його ногою в живіт.