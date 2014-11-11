На переправі в Керчі зафіксований рух військової техніки (фото)
12:26, 11 листопада 2014Політика
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У черзі на Керченській переправі знаходиться військова техніка.
На Керченській переправі стоїть військова техніка \ фото ru.krymr.com
Її рух в порту "Крим" зафіксували місцеві веб-камери, передають "Крим.Реалії".
Всього близько 7-ми одиниць \ фото ru.krymr.com
Налічується близько 7 одиниць техніки, переважно вантажівки і катери на причепах.
Колону зафіксували веб-камери \ фото ru.krymr.com
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