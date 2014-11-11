На переправі в Керчі зафіксований рух військової техніки (фото)

12:26, 11 листопада 2014
Політика
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У черзі на Керченській переправі знаходиться військова техніка.

На Керченской переправе стоит военная техника \ фото ru.krymr.com

Її рух в порту "Крим" зафіксували місцеві веб-камери, передають "Крим.Реалії".

Всего около 7-ми единиц \ фото ru.krymr.com

Налічується близько 7 одиниць техніки, переважно вантажівки і катери на причепах.

Колонну зафиксировали веб-камеры \ фото ru.krymr.com

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