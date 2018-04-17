Україна готова надати Росії коридор для виведення військ із Придністров'я

Також спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський констатував, що Росія не готова до врегулювання конфлікту у Придністров'ї.

Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський наголошує, що Україна готова надати територію для виведення російських військ із Придністров’я, але Російська Федерація не демонструє готовності їх виводити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав під час панельної дискусії у Києві на тему: «Пастки Придністровського врегулювання: як їх уникнути?».

Він заявив, що Україна погоджується на виведення російських військ з Придністров'я через українську територію.

"Ми і сьогодні погоджуємося на використання нашої території, тому що наша принципова позиція: російські війська мають бути звідти виведені, мали б бути вже давно виведені, і сьогодні наша позиція є незмінною, тому ми надаємо всіляке сприяння", - сказав Крижанівський.

При цьому він звернув увагу на нещодавню заяву віце-прем'єр-міністра РФ Дмитра Рогозіна про те, що Росія не виводитиме підрозділи своєї армії з Придністров’я. До того ж, за словами Крижанівського, в Державній думі РФ кажуть, що не можна виводити російські війська та вивозити боєприпаси з Придністров'я через "нестабільну ситуацію в Україні".

"Але всі ці розповіді для нервово хворих", - сказав Крижанівський.

"Нема в них, у Росії, немає готовності виводити свої війська, і вони будуть чіплятися за будь-що і шукати якісь нові елементи. Наша позиція, ще раз кажу, є незмінною. Територію ми надамо, ми забезпечимо безперешкодне і безпечне вивезення російських військ і боєприпасів з території Придністров'я, як тільки Росія почне це робити або принаймні висловить свою готовність", - заявив він.

Також дипломат наголосив, що позиція України щодо урегулювання Придністровського конфлікту залишається незмінною.

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"Це якнайшвидше урегулювання придністровського конфлікту на основі збереження суверенітету і територіальної цілісності Молдови. Саме такий мандат мені наданий президентом України Порошенком, і тут ніяких компромісів бути не може", - сказав Крижанівський.

Також він додав, що докладаються зусилля для пришвидшення процесу врегулювання.

Проте, як сказав український дипломат, не спостерігаються кроки щодо політичного врегулювання ситуації, тобто "повернення Придністров'я в єдину Державу Молдова".

"Відсутнє будь-яке просування в плані політичного врегулювання", - сказав Крижанівський.

При цьому важливим фактором щодо врегулювання придністровського конфлікту він назвав позицію Росії.

"Яка, звичайно, не готова, і не видно, коли буде готова до врегулювання цього конфлікту, оскільки для них збереження будь-яких конфліктів на теренах колишнього СРСР є дуже важливим фактором збереження впливу на нові держави", - сказав він.

Своєю чергою посол Республіки Молдова в Україні Руслан Болбочан сказав, що його країна виступає за політично-дипломатичне урегулювання на основі дотримання територіальної цілісності і незалежності Молдови в рамках міжнародно визнаних кордонів. При цьому він сказав, що Молдова підтримує надання особливого статусу Придністровському регіону.

"Дуже важливий момент стосовно військової присутності. Ми виступаємо за трансформацію нинішньої миротворчої місії в цивільну місію з міжнародним мандатом. Ми виступаємо за повне виведення російських військ з території Республіки Молдова і за вивезення боєприпасів з території нашої країни", - заявив Болбочан.

Також він сказав, що уряд Молдови налаштований на просування прямого діалогу між Кишиневом і Тирасполем.

Крім того, він висловив подяку Україні за підтримку зусиль Молдови у процесі урегулювання придністровського конфлікту.

Окремо Болбочан зазначив, що проведення військових навчань у Придністров'ї викликає стурбованість.

"За деякими даними, в минулому році таких навчань було близько 300. Це дуже багато і це нас насторожує", - сказав Болбочан.

Як повідомляв УНІАН, Росія окупувала частину Молдови 25 років тому.

12 квітня прем'єр-міністр Республіки Молдова Павел Філіп заявив про можливість проведення переговорів з українською владою про виведення російських військ з Придністров'я через коридор на території України.