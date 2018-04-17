Україна готова надати Росії коридор для виведення військ із Придністров'я

13:02, 17 квітня 2018
Політика
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РФ не демонструє готовності у даному питанні / фото facebook.com/bchukraine

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав під час панельної дискусії у Києві на тему: «Пастки Придністровського врегулювання: як їх уникнути?».

Він заявив, що Україна погоджується на виведення російських військ з Придністров'я через українську територію.

"Ми і сьогодні погоджуємося на використання нашої території, тому що наша принципова позиція: російські війська мають бути звідти виведені, мали б бути вже давно виведені, і сьогодні наша позиція є незмінною, тому ми надаємо всіляке сприяння", - сказав Крижанівський.

При цьому він звернув увагу на нещодавню заяву віце-прем'єр-міністра РФ Дмитра Рогозіна про те, що Росія не виводитиме підрозділи своєї армії з Придністров’я. До того ж, за словами Крижанівського, в Державній думі РФ кажуть, що не можна виводити російські війська та вивозити боєприпаси з Придністров'я через "нестабільну ситуацію в Україні".

"Але всі ці розповіді для нервово хворих", - сказав Крижанівський.

"Нема в них, у Росії, немає готовності виводити свої війська, і вони будуть чіплятися за будь-що і шукати якісь нові елементи. Наша позиція, ще раз кажу, є незмінною. Територію ми надамо, ми забезпечимо безперешкодне і безпечне вивезення російських військ і боєприпасів з території Придністров'я, як тільки Росія почне це робити або принаймні висловить свою готовність", - заявив він.

Також дипломат наголосив, що позиція України щодо урегулювання Придністровського конфлікту залишається незмінною.

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"Це якнайшвидше урегулювання придністровського конфлікту на основі збереження суверенітету і територіальної цілісності Молдови. Саме такий мандат мені наданий президентом України Порошенком, і тут ніяких компромісів бути не може", - сказав Крижанівський.

Також він додав, що докладаються зусилля для пришвидшення процесу врегулювання.

Проте, як сказав український дипломат, не спостерігаються кроки щодо політичного врегулювання ситуації, тобто "повернення Придністров'я в єдину Державу Молдова".

"Відсутнє будь-яке просування в плані політичного врегулювання", - сказав Крижанівський.

При цьому важливим фактором щодо врегулювання придністровського конфлікту він назвав позицію Росії.

"Яка, звичайно, не готова, і не видно, коли буде готова до врегулювання цього конфлікту, оскільки для них збереження будь-яких конфліктів на теренах колишнього СРСР є дуже важливим фактором збереження впливу на нові держави", - сказав він.

Своєю чергою посол Республіки Молдова в Україні Руслан Болбочан сказав, що його країна виступає за політично-дипломатичне урегулювання на основі дотримання територіальної цілісності і незалежності Молдови в рамках міжнародно визнаних кордонів. При цьому він сказав, що Молдова підтримує надання особливого статусу Придністровському регіону.

"Дуже важливий момент стосовно військової присутності. Ми виступаємо за трансформацію нинішньої миротворчої місії в цивільну місію з міжнародним мандатом. Ми виступаємо за повне виведення російських військ з території Республіки Молдова і за вивезення боєприпасів з території нашої країни", - заявив Болбочан.

Також він сказав, що уряд Молдови налаштований на просування прямого діалогу між Кишиневом і Тирасполем.

Крім того, він висловив подяку Україні за підтримку зусиль Молдови у процесі урегулювання придністровського конфлікту.

Окремо Болбочан зазначив, що проведення військових навчань у Придністров'ї викликає стурбованість.

"За деякими даними, в минулому році таких навчань було близько 300. Це дуже багато і це нас насторожує", - сказав Болбочан.

Як повідомляв УНІАН, Росія окупувала частину Молдови 25 років тому.

12 квітня прем'єр-міністр Республіки Молдова Павел Філіп заявив про можливість проведення переговорів з українською владою про виведення російських військ з Придністров'я через коридор на території України.

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Теги: #Україна#Придністров'я#коридор#російські військові