Молдова хоче домовитися з Києвом про коридор на території України для виведення російських військ з Придністров'я

Глава уряду наголосив, що представники молдавської влади постійно вимагають вивести російські війська з Придністров’я.

Прем'єр-міністр Республіки Молдова Павел Філіп заявляє про можливість проведення переговорів з українською владою про виведення російських військ з Придністров'я через коридор на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Філіп сказав під час 11-го Київського безпекового форуму у Києві.

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"Незаконна військова присутність в країнах не призводить до мирного розв'язання конфліктів, навпаки, вони заморожують ситуацію, конфлікт... Ми постійно вимагаємо і просимо виведення російських військ з території Молдови, а також трансформувати нинішню операцію у Придністров'ї в міжнародну цивільну місію з міжнародним мандатом. Ми впевнені, що це допоможе створити належне підгрунтя для розв'язання придністровського конфлікту через переговори", - зазначив він.

Філіп нагадав, що цього року на Мюнхенській безпековій конференції на спільній з представниками РФ панелі говорив про виведення російських військ з Молдови. Своєю чергою представник Росії пояснив, що існує проблема вивезення озброєння через Україну у зв’язку зі складною ситуацією в державі.

"Я його запевнив, що у нас достатньо переконливих потужностей і можливостей переконати наших українських друзів зробити коридор, аби можна було вивезти й озброєння, й амуніцію, які все ще зберігаються в Придністров'ї", - заявив прем’єр Молдови.