Постпред США в ООН назвала основну причину конфлікту на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час засідання Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку.

”Ситуація еволюціонує, але корінні причини конфлікту залишаються незмінними - це грубе порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України. Знову і знову Росія бере на себе зобов`язання, а потім їх не виконує, а також пропонує пояснення на засіданнях цієї Ради, які вона сама розуміє, і вони не відповідають істині”, - сказала Пауер.

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Дипломат нагадала, що ”в Мінську всі зобов`язались негайно припинити вогонь, але замість того, щоб це зробити, сепаратисти скористалися паузою в цих бойових діях, намагаючись розширити свою територію”.

Пауер висловлює переконання, що Україна в той же час дотримувалась принципів припинення вогню.