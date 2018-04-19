Савченко возили із СІЗО на експертизу

Разом з тим прес-секретар не надала жодних подробиць проведення слідчих дій.

Підозрювану у підготовці терактів та державного перевороту народного депутата Надію Савченко сьогодні возили із СІЗО на експертизу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила її прес-секретар Тетяна Проторченко.

«Сьогодні Надію возили на експертизу (адресу, як завжди, отримали ввечері напередодні). Вона, як завжди, - незламна. Її сильна, потужна, неймовірно позитивна енергетика відчувається навіть здалеку», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

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22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

17 квітня Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.