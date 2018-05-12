Савченко взяла собі в адвокати захисника Штепи і "Топаза" – СБУ

Напередодні двоє адвокатів відмовилися від співпраці з Савченко.

Адвокатом народного депутата Надії Савченко став Олександр Шадрін, який захищав екс-мера Слов'янська Нелю Штепу та антимайданівця Ігоря Кромського, відомого під прізвиськом "Топаз".

Про це глава СБУ Василь Грицак заявив на брифінгу 12 травня під час робочого візиту до Черкас, передає "112 Україна".

"Надія Савченко змінила собі адвокатів і взяла Олександра Шадріна. Чим цікава ця особистість. Він захищав мера Слов’янська Нелю Штепу, а також "Топаза". Я не знаю, як коментувати це, але я хотів вам це повідомити", – сказав Грицак.

Як повідомлялося, 11 травня від Савченко пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай. За словами Солов’я, причиною цьому стала, зокрема, і некоректна поведінка, і позиція сестри Савченко – Віри, яка вмішується у робочі відносини захисників і підзахисної. На початку квітня від Савченко пішов адвокат Віктор Чевгуз, зазначивши, що має з підозрюваною різні погляди на ведення захисту.

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Депутату Надії Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

Верховна Рада 22 березня дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 травня без права внесення застави. З 24 березня вона оголосила голодування.