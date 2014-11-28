Януковичу не повинно бути місця в Росії - депутат-єдинорос

«Януковичу в Росії місця не повинно бути. Цей чоловік зрадив весь український народ і втік, його потрібно знайти і судити вдома. І ми не повинні його підтримувати», - сказав Якушев.

Як пише "Говорит Москва", депутат впевнений, що подібні до Януковича політики не повинні мати притулку в РФ. «Тим, хто хоче тут сховатися і нормальній робочій людині не зміг допомогти, місця немає в Росії. Спочатку у себе наведи порядок, там створи умови, але вони втекли», - підкреслив депутат.

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Депутат виступає за якнайшвидше врегулювання конфлікту між українською владою і самопроголошеною "Новоросією".