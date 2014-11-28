За день бойовики обстрілювали Донецький аеропорт дюжину разів - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Загалом на даний час зафіксовано 32 спроби бойовиків атакувати позиції сил АТО з використанням різних типів озброєння по всій протяжності фронту. Засмучені падінням рейтингів новин про себе, терористи вирішили підналягти в районі аеропорту Донецька. Впродовж дня вони 12 разів намагалися атакувати сам аеропорт та опорні пункти українських військ навколо нього. Всі атаки були відбиті. Ворог з поля бою втік», - інформують у прес-центрі.

На Луганському та Дебальцевському напрямку зберігається напружена ситуація, зазначається у повідомленні.

На Луганщині терористи відкривали вогонь по населених пунктах Артема, Трьохізбенка, Макарове, Станично-Луганське, Щастя, Верхня Вільхова, Геївка.

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У районі Дебальцевого бойовики обстріляли Нікішине, Артемове, Орлово-Іванівку, Шуми, Могила-Гостру, Кам’янку.

Поблизу Маріуполя ворог не проявляє істотної активності. Ведеться вогонь по укріплених позиціях сил АТО.

«Наші воїни готові до активної протидії ворожим намірам. Триває укріплення позицій та облаштування інфраструктури польових таборів. Докладається максимум зусиль для забезпеченя наших бійців усім необхідним. Настрій воїнів бойовий», - повідомляє прес-центр АТО.