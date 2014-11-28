Бойовики 13 разів обстрілювали населені пункти. 4 мирних жителі поранені

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Через неможливість розхитати оборону сил АТО терористи гатять з усіх стволів по мирних містах та селех. За добу на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 13 обстрілів населених пунктів", - говориться в повідомленні.

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Зокрема, в Луганській області обстріляні такі населені пункти: Артема, Трьохізбенка, Макарове, Станично-Луганське , Щастя, Верхня Вільхова, Геївка, Вільхове, Причепилівка.

На донецькому та дебальцевському напрямках: населені пункти Пєски, Славне, Новомихайлівка, Березове , Опитне, Тоненьке, Мар'їнка, Веселе, Новобахмутівка, Троїцьке, Нікішине , Артемово, Орлово-Іванівка, Шуми, Кам'янка.

4 цивільних особи отримали поранення в результаті обстрілу терористами з АГС смт. Станиця Луганська зі сторони міста Луганська.

"Для захисту мирного населення українські гармаші виконали за добу 29 вогневих ударів. Інформація про втрати живої сили та техніки ворога а також знищення його вогневих позицій уточнюється", - говориться в повідомленні.

"Влучну стрільбу продемонстрували бойові розрахунки зенітників сил АТО. В одному з секторів відповідальності сил АТО, українські воїни вправним пострілом із ЗУ-23-2 при спробі прольоту над позиціями сил АТО збили БпЛА, йомовірно виробництва РФ", - підкреслюється в повідомленні, й додається, що сепаратисти та російські найманці постійно несуть великі втрати і скаржаться своїм господарям на власну військову неспроможність.