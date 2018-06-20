Юлія Тимошенко балотуватиметься в президенти, щоб зруйнувати монополію влади

"Для мене президентська посада, президентські вибори – це не гра, а реальна зміна, на яку чекає країна", - заявила Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко балотуватиметься на посаду президента, щоб зруйнувати монополію влади і шляхом ухвалення нового суспільного договору на референдумі перезаснувати країну.

Про це вона наголосила під час відеоконференції у Facebook.

«Я балотуватимусь на посаду Президента України», – заявила політик.

За її словами, це потрібно «не для того, щоб погратися в існуючий авторитаризм та монополію влади», а для того, щоб зробити можливим всенародний референдум, на якому буде ухвалений новий суспільний договір – нова Конституція України.

«Для мене президентська посада, президентські вибори – це не гра, а реальна зміна, на яку чекає країна. Якщо так станеться і я зможу виграти президентські вибори, тоді я хотіла би відразу провести референдум і прийняти на ньому нову Конституцію як новий суспільний договір між українцями. Треба демонополізувати владу, зробити її, з одного боку, сильнішою щодо втілення стратегій, а з іншого – правильно збалансованою, підконтрольною суспільству. Це має бути влада, яка збере весь інтелект нації у один кулак і проведе Україну на найвищі щаблі світової конкуренції», – наголосила лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко також пояснила, що йде на цей крок свідомо і «можливо, стане останнім президентом» для того, щоб сформувати на базі суспільного договору зовсім нову модель влади, яка зробить Україну успішною.

«Після того, якщо цей план стане реальністю, ви зможете всенародно обирати канцлера, разом з більшістю в парламент. Ви зможете мати сильні громадянські інститути, які прямо впливатимуть на владу. Ви матимете свою владу для того, щоб застосувати її в необхідні періоди життя країни. Це буде зовсім інша епоха розвитку країни», – розповіла лідер партії.

Політик упевнена, що якщо Україну не реформувати, не перезаснувати систему життя, жодного сенсу у виборах немає.

«Якщо відбудеться суттєва фундаментальна зміна нашого життя – тоді в цих виборах є зміст», – підсумувала Юлія Тимошенко.